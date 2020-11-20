人民幣兌美元中間價20日報6.5786，較上日6.5484，跌302點或0.46％，終止連升4日。人民幣在岸價開盤微升。

中間價較上日下午4時30分收報6.5851，升65點；較上日晚上11時30分收報6.5833，升47點。

在岸人民幣開盤小漲，10：23報6.5800，漲38點。離岸人民幣跌20點，報6.5748。

(工商 )

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