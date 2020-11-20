人民幣中間價跌302點 止四連升 10:322020/11/20 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價20日報6.5786，較上日6.5484，跌302點或0.46％，終止連升4日。人民幣在岸價開盤微升。 中間價較上日下午4時30分收報6.5851，升65點；較上日晚上11時30分收報6.5833，升47點。 在岸人民幣開盤小漲，10：23報6.5800，漲38點。離岸人民幣跌20點，報6.5748。 (工商 ) #開盤 #收報 #人民幣中間價 #連升 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北台灣買新屋 剩13處蛋殼區千萬元有找 04:102020/11/20 財經要聞 美元指數反彈 人民幣在岸價跌逾400點 04:102020/11/20 全球財經 量增價跌 DRAM廠獲利續有壓 04:102020/11/20 產業．科技 7檔調整交易方法 強弱互見 04:102020/11/20 證券．權證 輝達新GPU 爆壓倒性需求 04:102020/11/20 財經要聞 新案完銷 鄉林Q4獲利躍進 04:102020/11/20 證券．權證 特斯拉股價連3漲 做空機構已虧逾1100億 09:072020/11/20 財經 《韓股》本地疫情憂慮 KOSPI指數持平 11:252020/11/20 財經 《商情》料出口疲弱 拖累馬來西亞棕櫚油價回落 10:002020/11/20 財經 書價之亂的悄悄話 04:102020/11/20 藝文副刊 財經熱門新聞 他狠話「買下台積電」5年後輸到脫褲 爆陸半導體下場 - 財經 抽菸恐誘發新冠重症 疫情卻帶旺菸草商 原因曝光 - 財經 貧窮線明年調高25k淪貧戶 財金博士：天堂與地獄的差別 - 財經 比爾蓋茲預言未來半年北半球疫情慘 唯一方法可救10萬人命 - 財經 美權威雜誌評最可靠汽車品牌 馬自達首度奪魁 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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