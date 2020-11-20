扁放與鄭南榕合照：台灣不能只有一種聲音。(照片來源：陳水扁臉書)

蔡政府透過NCC撤除中天新聞台執照，行政院長蘇貞昌今被問到昔日黨外社會運動倡議者鄭南榕主張「百分之百言論自由」，未來的歷史，會怎麼看待NCC今天撤照新聞台？蘇貞昌只回答2個字：「謝謝」。

鄭南榕在1984年創辦黨外雜誌《自由時代週刊》，當時雜誌的社長為陳水扁、總監為李敖，主要倡議民主與自由文化風氣，爭取百分之百的言論自由。也因此，2016年民進黨執政後，在該年的12月22日，就由行政院宣布鄭南榕自焚的逝世日4月7日，為國定的言論自由日。

如今，隨著中天新聞台確定被NCC撤照後，今天蘇貞昌赴立法院備詢前，被問到當年鄭南榕捍衛百分之百的言論自由，未來歷史會怎麼定位NCC的作為？蘇貞昌僅面帶微笑地說「謝謝」，就不再回答。

有關外界質疑蘇貞昌多次介入NCC的獨立運作，蘇貞昌則維持既有基調說，我們是法治國家，NCC是獨立機構，NCC的委員是經立法院審查同意通過的專家學者，依據職權的獨立運作，他一定尊重。

(中時 )