11月21至22日，由19個國家和歐盟領導人組成的二十國集團（G20）將舉行第15次峰會，對抗新冠病毒、解決經濟困境將是關鍵議題。大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、德國總理梅克爾、印度總理莫迪、韓國總統文在寅等主要G20成員國的領導人都確認參加此次網路線上峰會，並將發表視頻講話。即將卸任的美國總統川普是否出席，目前仍有疑問。

英國廣播公司BBC報導，川普沒有參加上周舉行的東南亞國家聯盟會議，而是派出國家安全顧問歐布萊恩參加。在該會議上，東協與日本、韓國和澳洲等美國的盟友以及美國的主要競爭對手中國大陸簽署了新的貿易協議RCEP。對於正在舉行的另一國際會議——APEC亞太經濟合作組織領導人非正式會議，路透社引述美國官員稱，川普計劃出席會議。

拜登的過渡政府團隊一直避免針對特朗普在任最後階段的舉動發表評論，但他的外交政策團隊已經開始採取行動與各國領導人接觸。並且，G20許多成員國的領導人已經向拜登表示祝賀。一些美國前高級官員似乎對川普出席本次G20線上峰會不抱希望，並且呼籲當選總統拜登盡快召開明年的G20峰會。

美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）和前財政部高級官員索貝爾（Mark Sobel）在一份聲明中寫道，G20近年來已經「在很大程度上缺少行動」，但病毒大流行和它帶來的經濟後果需要更協調的反應機制。他們認為，拜登應該與義大利合作，於2021年初在羅馬提前召開G20峰會。

曾在奧巴馬政府擔任白宮官員的古德曼（Matthew Goodman）也在另一份的聲明中表示，拜登應該召集G20領導人在2021年第一季訪問華盛頓，以表達「美國對經濟合作的重新承諾，並為對抗新冠病毒危機所需的迫切的關鍵行動提出目標」。

根據美國國務院消息，國務卿蓬佩奧預計將在G20峰會期間訪問沙烏地阿拉伯，並會見王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed Bin Salman）。作為川普的主要捍衛者，蓬佩奧到訪期間的舉動也是關注焦點。

報導稱，毫無疑問，本次G20峰會最重要的議題是對抗新冠病毒，以及它所帶來的經濟困境。按照官方說法，本次峰會的主題是「實現21世紀的機遇」。一份聲明稱，要在危機時期凝聚國際合作，團結G20國家抗擊新冠肺炎疫情並保衛全球經濟。

高盛資產管理公司前董事長、英國前財政大臣奧尼爾（Jim O Neill）稱，這次峰會將見證「本世紀最大的交易」，而因此獲得的回報「甚至會令傳奇投資者巴菲特都自愧不如。」

他在美國評論分析網站《評論匯編》（Project Syndicate）上撰文稱，「只要拿出不到全球GDP千分之一的款項，國際社會獲得救命的新冠病毒檢測、治療和（面世後）疫苗的機會就會大幅增加，進而使全球經濟重回長期增長和穩定的軌道。」

G20成員國已經貢獻了210多億美元用於新冠診斷和治療等。在保護全球經濟和金融體系方面，成員國貢獻了11兆美元，旨在通過有針對性的財政政策抵消疫情對社會經濟的影響。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）7日發佈公開信，呼籲G20領導人在應對疫情方面採取更加「大膽」的措施。他敦促20國集團填補280億美元的融資缺口，以加快藥品和醫療設施供應。他還稱，「我們要避免任何形式的疫苗民族主義」。

根據世界衛生組織，目前全球共有10種疫苗處於臨牀試驗的最後階段，下一步就是進入生產。預計G20集團會就未來疫苗政策發佈進一步的指導意見，以加速疫苗生產，並幫助成員國及其他國家形成投資計劃。

(中時 )