台南地檢署破獲大型盜賣保育類野生動物集團，救出俗稱貓頭鷹的領角鴞。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

保育類野生動物黑市買賣十分猖獗，台南地檢署日前循線分2波在全台各地執行大規模的搜索後，20日宣布破獲大型盜賣野生動物集團，共查扣保育類野生動物活體共計19物種64隻，已分別交由相關主管機關、動物保護協會及地區收容中心安置暫養，還聲押3名嫌犯獲准。檢方呼籲民眾，「愛牠就不要傷害牠」、「沒有買賣就沒有殺害」。

南檢檢察官黃銘瑩於今年6月18日另案執行搜索時，查獲民眾有違法購買飼養領角鴞，即指揮台南市調查處續追上游，並於同年7月31日查扣保育類野生動物活體射紋陸龜5隻，將嫌犯陳姓男子以涉犯野生動物保育法罪嫌重大且有勾串滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見後，循線擴大偵辦。

黃銘瑩逐一釐清盜賣野生動物集團的分工及組織模式後，經指揮檢察事務官、調查人員及會同農委會、各縣市政府農政單位，分2波在全北、中、南各地區執行大規模搜索。檢調人員9月25日先持搜索票搜索19處，傳喚另名陳姓男子等13人到案；再於同年11月17日搜索18處，傳喚謝姓男子等16人。

檢調人員在2波搜索行動中，共計查扣保育類野生動物活體游隼4隻、黑鳶2隻、蜂鷹、鳳頭蒼鷹、領角鴞各1隻、活體領角鴞3隻、台灣藍鵲3隻、鳳頭蒼鷹2隻、黃嘴角鴞1隻、八色鳥3隻、長冠八哥3隻、山麻雀3隻、鉛色水鶇6隻、臺灣畫眉7隻、台灣八哥1隻、黃領帽亞馬遜鸚鵡5隻、黃頭亞馬遜鸚2隻、青背山雀1隻、赤腹山雀1隻及普通狨7隻等，合計查扣的保育類野生動物活體共19物種64隻，均分別交由相關主管機關、動物保護協會及地區收容中心安置暫養。

檢方訊問後，認定陳姓男子、歐陽姓男子等2人涉犯野生動物保育法罪嫌重大且有勾串滅證之虞，分別向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，並持續釐清追查。

檢方認為，此案相關買家多認為俗稱貓頭鷹的領角鴞等野生動物外型可愛或可供炫耀，因而心生佔有飼養之心；但「有需求就會產生供給」，上游賣家藉此結合非法盜獵集團，於野生動物出沒地區布下鳥網或架設獵具進行獵捕，買、賣及盜獵人員均涉犯野保法。

檢方強調，賣家為提供一隻動物活體在市場交易，過程中已犧牲無數生命；買家飼養後，也多將貓頭鷹等猛禽繫上鍊條侷限其活動範圍，讓本應遨翔於天際的猛禽，無奈蜷曲於狹小空間；又因飼主不諳野生動物生活習性，飼養過程中死亡的野生動物數量更不知凡幾；至於僥倖存活的保育類野生動物，也因長期不當飼養，毛色混沌飛羽雜亂，眼神流露盡是恐懼，呼籲民眾「愛牠就不要傷害牠」、「沒有買賣就沒有殺害」。

(中時 )