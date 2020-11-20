《紐約時報》報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）計劃12月率團訪台，推動海洋保護合作。外交部發言人歐江安表示，外交部長吳釗燮去年12月親自致電邀請長惠勒訪台，相關進展外交部將適時對外宣佈。

歐江安表示，為強化台美近三十年的環境保護夥伴關係，我國政府曾在去年12月由吳釗燮部長親自致電邀請美國環保署署長惠勒訪台，美方也表達來訪的高度意願。雙方事後也持續就本案交換意見，期待就行程細節及相關成果達成共識，相關進展外交部將適時對外宣佈。

歐江安指出，我國持續與美國積極強化雙方各層級及各領域的交流與合作。美方曾於2014年派遣時環保署署長麥卡馨（Gina McCarthy）來台訪問，美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar）及國務次卿柯拉克（Keith Krach）也在今（2020）年相繼訪台，這都彰顯台美緊密友好的合作關係，也符合美國兩黨在2018年一致通過《台灣旅行法》的精神。對美國各層級官員來訪，我們都表達歡迎之意。

歐江安強調，台美就環保議題的實質合作一向十分密切，並達成諸多成果。合作項目良多，包括2014年麥卡馨來訪與我國達成國際環境夥伴計畫（IEP）下的全球環境教育夥伴、國際電子廢棄物管理網絡、空氣品質改善專案。未來雙方也期待就海洋廢棄物倡議及區域空氣品質等議題加強合作。

(中時 )