隨著輝瑞、莫德納等候選COVID-19疫苗正面的臨床實驗數據，市場樂觀看待2021年下半年疫苗就有機會大規模接種。在疫情的干擾下，各國開始重新聚焦醫療產業研發的重要性，法人認為，醫療產業本益比有機會重新被評價。不過，現在候選疫苗仍需更多數據證明免疫力的持久性和安全性，檢測試劑依然會擔綱全球防疫的重要工具，另外，台灣也需要本土國產疫苗確保供給無虞，未來檢測及疫苗族群仍有發揮的空間。

據Factset估計2020年S&P500醫療產業的獲利年成長率為8.4%，遠超過科技股的3.9%，為S&P500所有產業中表現最佳，而對各產業2021年EPS預估值，醫療產業也是少數受上調的產業之一，預期在疫苗問世的催化下，整體醫療類股後市仍可期。

目前候選的COVID-19疫苗有幾家傳出正向的消息，但免疫力的持久性與安全性還有待觀察，雖然目前皆能引發抗體反應，但是還需要更多數據證明抗體反應足以形成保護。在2021年下半年疫苗大規模接種之前，檢試劑仍將是COVID-19重要的檢測工具，市場需求熱度將會維持高峰。另外，為確保台灣疫苗供給無虞，疫苗國產化也是必需的道路。

國光生技(4142)新冠肺炎疫苗進度，預計8月中旬將開始第1期臨床試驗，估計收案將超過60人，在第1期臨床試驗未結束前，11月會開始第2、3期合併執行的臨床試驗，估計第3期臨床試驗會在明年第3季結束，但同時，量產計畫會在今年9月啟動。國光生技也在10月底與疾管署簽訂「研發COVID-19疫苗」補助計畫合約，獲得核定經費補助一、二期共4.58億元。

COVID-19候選疫苗在開發不到1年的試驗，近期揭曉的數據陸續傳出正向的消息，凸顯出醫療產業的研發能力有重大進展，在疫情居高不下的情形之下，各國政府也開始重新聚焦醫療產業研發的重要性，預期本益比將重新被評價。

另一家疫苗廠高端疫苗(6547)新冠疫肺炎疫苗在小鼠及恆河猴的動物試驗中展現出優異免疫原性數據，今年9月已在台灣展開第一期人體試驗，而二期臨床納入越南與其他地區收案後，將可加速二期臨床的完成時間。有助更快取得台灣與其他國家的疫苗緊急授權上市。高端開發的COVID-19候選疫苗臨床前動物試驗研究成果，已通過同儕審查，刊登在Nature出版集團旗下的國際知名SCI期刊Scientific Reports。

至於在檢測試劑方面，因聚合(酉每)連鎖反應(PCR)檢測耗時較久，抗原快篩試劑相對有利，主流廠商韓國SD、美國亞培的抗原快篩都出現斷貨的情形。泰博(4736)抗原快篩試劑已於9月底取得GMP製造許可，11月初取得外銷許可，近期已敲定不少訂單，因進料及生產排程需要時間，11月僅能小量出貨，12月出貨量就會放大到100萬劑，明年1月出貨量有機會挑戰150萬劑。

(時報資訊)