美國政府官員周四透露，美國總統川普周五將宣布兩項調降藥品價格的規定。

《華爾街日報》率先報導，這些規定將是最終版本，並遵循川普在7月與9月簽署的行政命令。

其中一個被稱為「最惠國」的規定，要求「國家醫療保險計畫」（Medicare）將其支付的藥品價格與其他富裕國家所支付的藥價連動。另一條規定則將限制在Medicare計畫中，付給中間商的回扣。

為美國老年人與殘疾人提供醫療保險的Medicare計畫，目前被禁止就其支付給藥商的價格進行協商。

製藥業遊說組織—美國藥品研究與製造商協會（PhRMA），此前一再重申對「最惠國」藥品定價的反對立易。PhRMA發言人表示，該組織正在「考慮所有選擇」，以阻止這個規則。

不過，該發言人表示，另一項回扣規定是一個「合理的做法」，為藥品福利管理人員把從製藥商獲得的回扣與折扣轉移給Medicare受保人的方式奠定基礎。

目前尚不清楚即將上任的拜登政府是否將遵守新的藥價規定。

(時報資訊)