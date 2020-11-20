微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)出席論壇，再次批評美國錯過早期防範疫情時機與川普(Donald Trump)中止資助WHO(世界衛生組織)決定，他認為新冠病毒在冬季最活躍，未來半年北半球疫情會很慘烈，疫苗上市並證明能有效阻斷傳播之前，戴口罩是唯一方法，可救超過10萬人性命。

「我們沒有在病例數還少、出現倍數增長前的早期控制住疫情。CDC(美國疾病預防與管制中心)也犯了些錯，沒扮演好公眾溝通者角色，美國錯過透過篩檢和正確訊息傳遞就可避免感染人數大幅上升的關鍵階段。」比爾蓋茲說，「令人失望的是我們無法回到過去改變這些問題，但是我們還有機會戴口罩。研究顯示如果正確戴好口罩，未來半年可以在美國拯救超過10萬名可能因新冠死亡的人。」

比爾蓋茲夫婦名下基金會對WHO而言也是僅次於美國政府的金主，但川普以WHO偏袒中國、協助隱匿疫情為由終止對WHO資助，比爾蓋茲表示美國應該在疫情早期採取正確措施加以控制，而不是採取這種無益的口水戰來應對。他認為民營單位無法取代CDC權威地位，所以防疫最關鍵還是在於如何改善政府應對機制。

他相信還是有機會完全消滅新冠疫情，就像人類過去讓黃熱病絕跡一樣。比爾蓋茲認為，如果無法消滅病毒，人類就需要無限期具備免疫力，未來入境其他國家可能都會需要已經注射疫苗的證明。

(中時新聞網)