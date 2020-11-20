「龍五」向華強和「向太」陳嵐所生長子向佐去年和台灣女星郭碧婷結婚，上月初兩人生下一女「小奶皇」，向佐先前發文嗆媒體別再緊迫盯人，接著沒再說話。昨(19日)他現身蕭敬騰所開餐廳照片，大讚好吃，粉絲欣慰新手奶爸終於分享近況，留言說：「新任爸爸辛苦啦」，向佐親自回應：「她（指郭碧婷）比較辛苦」。

郭碧婷今年6月被拍到挺著孕肚在台北逛街，還一度傳出兩人快生小孩，卻還無法登記結婚，向佐澄清因為疫情卡住無法來台，「那個簽證是很難搞的，或者我在台灣的家人死掉了，那我才可以去，生孩子不算。」幸好終於辦好簽證，9月他便在台灣陪愛妻待產。

向佐回應網友。（圖／翻攝自向佐JackyHeung微博）

上月初兩人迎來掌上明珠，向華強和向太也提前半個月來台接受隔離後，親自迎接孫女出生，向太日前在微博發文，分享送給兒子、兒媳的大禮，是位於北京的一戶豪宅，她也貼出設計公司分享的室內照，採黑白色調，約136坪大，向太寵兒子、媳婦寫下：「只需拿衣服就可以入住北京的家」。

向佐過去氣質較陽光、孩子氣。（圖／翻攝自向佐JackyHeung微博）

昨向佐久違現身，替蕭敬騰新開的日本料理店站台，兩人還頗有默契的穿「兄弟裝」，都是牛仔上衣，有網友笑說：「快來人啊，失蹤奶爸抽空發微博啦！」，向佐回應：「幸福的奶爸」，又指太太比較辛苦，也有人發現向佐當爸一個月後氣質變了，多了些沉穩、成熟氣息，也流露出有女萬事足的心情。

(中時新聞網)