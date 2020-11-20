大陸11月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，是連續7個月持平，符合預期。

中國人民銀行20日公布，11月LPR報價顯示，一年期維持3.85％，五年期以上品種利率維持4.65％。

人行11月16日在開展人民幣（下同）8,000億元中期借貸便利（MLF）操作（含對11月5日和16日兩次MLF到期的續做）時，利率持平在2.95％，市場對本月LPR繼續保持不變已有預期。

人行貨幣政策司司長孫國峰在11月初時曾表示，包括小微企業、民營企業在內的實體經濟貸款需求仍然十分強勁，說明當前的貸款利率水平是合適的。

自2019年8月改革至最新出爐的第16次LPR報價，1年期LPR在2019年8月和9月分別下調了5個基點，2019年10月則按兵不動，2019年11月下調5個基點，2019年12月和2020年1月則保持不變，2月大幅下調10個基點，3月按兵不動，4月下調20個基點，5月至9月均保持不變。

5年期LPR在2019年8月首度公佈後，在2019年9月和10月、12月和2020年1月和3月均並未下降，2019年11月和2020年2月分別下調5個基點，4月則下調了10個基點，5月至今保持不變。

(工商 )