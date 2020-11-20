台中市議員黃守達總質詢抨擊，「大學姊」觀旅局長林筱淇心沒在台中，把台中當備胎，請市長盧秀燕放她走。（盧金足攝）

台中市觀旅局長林筱淇表示，台北是她生長故鄉，請議員不要穿鑿附會，她的心在台中。（盧金足攝）

觀旅局長林筱淇臉書發文內容「不一樣的風景。一樣的是，這是我心裡一直深愛著的台北，我的家鄉。」在總質詢時掀波。（摘自臉書／盧金足台中傳真）

台中市議會今天舉行市政總質詢首日，依市議會慣例，抽到總質詢韱王可以獲得議長所贈紅包，今日由擔任主席的顏莉敏致贈紅包。（盧金足攝）

台中市觀旅局長林筱淇在臉書發文「這是我心裡一直深愛著的台北，我的家鄉。」20日市議員黃守達在總質詢抨擊，「大學姊」心沒在台中，把台中當備胎，請市長盧秀燕放她走，還以五月天唱的《溫柔》，酸林筱淇在臉書都這麼公開喊話深愛台北了，「市長大方點，展現妳的溫柔，還給林筱淇局長自由？」盧則霸氣回「拜託不要攻擊個人！」

台中市議會今天舉行市政總質詢首日，依市議會慣例，抽到總質詢韱王可以獲得議長所贈紅包，今日由擔任主席的顏莉敏致贈紅包。

黃守達首日上陣總質詢，就以林筱淇的臉書發文內容「 小時候，只在街廓走；長大了，站在高處看。不一樣的風景。一樣的是，這是我心裡一直深愛著的台北，我的家鄉。」質疑她是否心不在台中，只愛台北，而且還說是無可取代的城市。

一篇臉書發文生波瀾，黃守達表示，2018年林筱淇在臉書寫履歷，說能力不足沒有留在台北工作，台中收留她，難道把台中當備胎，準備回台北？叫台中情何以堪。

林筱淇表示，台北是她生長故鄉，請議員不要穿鑿附會，她的心在台中，而且她嫁來台中就是台中人，強調「議員你說的都不是事實，了解事實再來提問」。她是去市議會交通地政考察，回到家鄉的心得抒發而已。

黃守達也不滿林筱淇的居家檢疫旅館業務，請盧秀燕和台中的旅宿業者好好親自聊一聊，看觀旅局長到底有沒有確實在跟地方溝通，到底有沒有真心在「愛台中」？還是只是在累積表面的漂亮成績單，然後把局內搞得一團糟，把台中當成跳板，等待時機回台北？

黃守達並詢問盧市長，有沒有聽過五月天的一首歌叫《溫柔》？林筱淇都這麼公開喊話深愛台北了，看市長要不要乾脆大方點，展現她的溫柔，還給林筱淇局長自由？

盧秀燕起身捍衛自己的團隊，向議員答詢強調「拜託不要攻擊個人」，也表示居家檢疫的業者要不要公開意見不一，市府還在研商共識。

(中時 )