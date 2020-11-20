38歲的內野手內川聖一日前向軟銀自請離隊，根據日媒報導他將轉戰央聯加入養樂多隊，這也是內川聖一生涯的第3支球隊。

內川聖一2011年摘下太平洋聯盟MVP，並在央聯及洋聯都摘過安打王，一軍生涯2171支安打，是現役最多安打的球員。2010年內川聖一決定使用自由球員資格，以4年合約轉戰軟銀。

去年內川聖一還在一軍出賽137場，但今年都沒有獲得升一軍的機會，僅在二軍出賽42場，打擊率0.327，季後向球隊提出自請離隊成為自由球員。

根據日媒《日刊體育》報導，內川聖一將加入養樂多，將選擇穿橫濱DeNA的「2號」球衣，但必須要等到12月7日戰力外測試結束後，雙方才能正式進行交涉。

此外西武也在季後展開補強，以金錢買賣的方式，向火腿網羅2012年太平洋聯盟MVP的投手吉川光夫。

這是吉川光夫生涯第二次被交易，他在2016年與石川慎吾被交易至巨人，2019年回鍋火腿，現又被擺上交易台，生涯第三度轉隊，將來到西武。

(中時 )