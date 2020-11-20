一名年輕女子日前於PTT發文指控，新北市某大型醫院的精神科男醫師趁她心靈脆弱時趁機進入她的感情世界，還在醫院諮商室內發生性關係，消息經媒體報導後，該醫師的前女友們也向媒體控訴「劈腿」，甚至害她感染菜花。醫院今（20日）召開人評會，該名醫師也在會議上自請離職。

醫院表示，今（20日）召開人評會針對精神科醫師遭控訴一事召開人評會，經調查後認為醫師個人行為已嚴重影響該院聲譽及同儕形象，該醫師也在會議上自請離職。

(中時 )