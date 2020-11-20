新北精神科男醫遭控與病患發生關係又劈腿 今自請離職 10:552020/11/20 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫院今（20日）召開人評會，該名醫師也在會議上自請離職。（示意圖／達志影像／Shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名年輕女子日前於PTT發文指控，新北市某大型醫院的精神科男醫師趁她心靈脆弱時趁機進入她的感情世界，還在醫院諮商室內發生性關係，消息經媒體報導後，該醫師的前女友們也向媒體控訴「劈腿」，甚至害她感染菜花。醫院今（20日）召開人評會，該名醫師也在會議上自請離職。 醫院表示，今（20日）召開人評會針對精神科醫師遭控訴一事召開人評會，經調查後認為醫師個人行為已嚴重影響該院聲譽及同儕形象，該醫師也在會議上自請離職。 (中時 ) #醫師 #醫院 #離職 #精神科 #會議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北精神科男醫遭控與病患發生關係又劈腿 今自請離職 10:552020/11/20 社會 新北醫涉性侵自請離職 衛生局：將由懲戒委員會評議 11:242020/11/20 社會 兩岸名人選漢字 川悶健合 04:102020/11/20 焦點新聞 台壽建構退休三支柱 銀向未來 04:102020/11/20 金融．稅務 一夜4次郎連戰3天後跑急診 醫師一聽臉色大變 15:482020/11/19 社會 《經濟》蘇貞昌：依部位分貨號 嚴格把關進口豬肉 10:002020/11/20 財經 G20峰會將舉行 陸以醫療援助、疫苗研發重振多邊主義 10:262020/11/20 兩岸 工商社論》香港經濟角色的演變和選擇 04:102020/11/20 財經要聞 NCC剛砍中天欽點公廣 系統業推寰宇 掀爭奪戰 綠色勢力搶占52頻道 04:102020/11/20 焦點要聞 單周爆22例確診！今增2境外移入 指揮中心14：00說明 10:152020/11/20 生活 社會熱門新聞 被房東罵房屋髒亂 5萬押金剩不到2萬！網看照片全傻了 - 社會 情侶半夜在街頭「疊坐地上」熱吻擁抱 萬人網看羞羞片 - 社會 又一名受害者！新北狼醫慣用SOP曝光 誘騙多人做不安全性行為 - 社會 醫師遭控與病患發生關係、劈腿 今自請離職 - 社會 正妹美甲師攀畢羊縱走山失足喪命 雙親慟：她最愛山林 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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