大陸「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波20日在陸媒《環球時報》撰文〈亞洲沒有形成「小北約」的土壤〉指出，日本澳洲日前原則上達成《互惠准入協定》協議，兩國顯然正從「準同盟」向同盟邁進，日澳加強軍事聯繫的目的，很大程度上把中國做為藉口，以「中國崛起」為由的安全合作，會對中國的周邊環境帶來負能量，並給中國帶來更大的戰略壓力。

文章表示，日本在2020年版的《防衛白皮書》中，已經將中國視為「頭號威脅」，頻繁炒作中國在東海和南海的威脅。澳洲也關注中國在南海和東海的軍事活動，以及中國在南太平洋日益增強的影響力。雙方防範「中國海上擴張」有一些共同語言。但是，大肆炒作「中國威脅」，除了帶著特有的戰略和政治目的外，還抱持著傲慢和對中國的偏見。

胡波稱，當前亞洲地區沒有形成「小北約」的土壤和條件，除美國外，其他各方都希望留有餘地或保有其他選擇的空間。道理很簡單，日本和印度均離中國太近，澳洲不近不遠，一旦徹底與中國為敵，肯定會招致中國軍事上對等反應和報復，更何況日本、澳洲與中國有著密切的經濟聯繫。

胡波認為，「遠交近攻」是中國周邊一些國家信奉的地緣政治規律，包括日本、澳洲和印度在內的亞洲國家，傾向於與美國保持更強的軍事聯繫，以對中國形成掣肘和制衡。這在理論上可以理解，因為遠方的大國總是更容易被信任；再者，這些國家與中國還有著制度和文化的差異，戰略互信本就是稀缺物品。日澳等國針對中國可能會有一些不友好動作，但現實來看大致會保持一定程度，因為要徹底站到美國一邊，甚至追隨美國與中國為敵，則無疑也是戰略自毀。

胡波表示，隨著中國的發展壯大，日澳印等國之間會加強走動和軍事聯繫，針對中國的一面會增強，在海域態勢感知、後勤保障、互通性和情報共用等方面的合作會有所提升。

胡波強調，中國當然必須對這種動向保持高度關注，謀畫反制措施，但也不必過度緊張，只要中國保持和平發展的勢頭，地區格局的張力和各國內部的矛盾，都會限制這種軍事安全合作進展的程度。

日、澳、印等國也需要清醒地認識到，中國的軍力在全球範圍內仍無法與美國形成對等或均衡，但相對於周邊國家而言，則會有較強的戰略平衡能力甚至是一定的戰略優勢。成熟、理性、和平、發展才是亞洲不斷繁榮的關鍵字。

(中時 )