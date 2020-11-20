女星應采兒和陳小春結婚後，生下大兒子Jasper和二兒子Hoho，其中Jasper因曾和爸爸上實境節目，小暖男形象深植人心，讓他的人氣直線飆升，最近被稱為虎媽的應采兒又帶著一家人在節目《新生日記2》合體，和Jasper的互動再次引起注目，讓外界大讚她的教育方式，而應采兒也公開了她的養兒秘訣。

在節目中，Jasper要拍攝一支閃電俠影片給弟弟，但因為沒有買到閃電俠服裝，覺得不滿意，在沒有和導演組溝通的情況下刪掉影片，這消息讓應采兒大怒，立刻教育兒子，要刪掉別人的東西就取得對方同意，這才是尊重他人的行為，Jasper雖然委屈但還是向導演組一一道歉，然而應采兒還是不領情。

應采兒柔聲向Japser講道理。(圖/翻攝自微博)

直到Jasper忍不住哭出來，應采兒才上前柔聲告訴兒子道理，不少人看到這段都認為應采兒管教太嚴厲，但她透露，抗壓性對孩子很重要，人都會遇到困境，她不希望自己的孩子以後受到一點壓力就爆炸，因此引導Jasper如何自我調解情緒，應采兒也強調，「不能覺得東西不好就毀掉」。

應采兒曾向謝娜開玩笑說自己是虎媽。(圖/翻攝自微博)

過去女星謝娜曾問應采兒，「為什麼會生出一個暖男？」應采兒也開玩笑回應，「他如果不這麼懂事，活得到現在？」一番話讓網友們都折服，紛紛大推應采兒的教育理念，「確實教育的很好」、「不服不行，應采兒很會教育孩子，有禮貌，有家教！」、「說的好，小小春太可愛了」。

(中時新聞網)