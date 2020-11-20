行政院長蘇貞昌。（圖／本報系資料照片）

美國環保署長即將訪台，行政院長蘇貞昌今天表示，台美互動一直升溫，往來密切，現在美國環保署長應我外交部長吳釗燮邀請即將來台，準備針對環保議題的國際合作進行討論，「我想我們都樂見，也相信對兩國的關係會更好。」

據《紐約時報》報導，美國環保署長惠勒將於12月率團訪台，將是繼衛生部長阿札爾（Alex Azar）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）後，4個月內第3位訪台的美國內閣官員。不過正值川普政府應交接給拜登政府之際，讓這趟花費約700萬台幣的公務行程遭批評為浪費公帑。

《紐時》指出，惠勒此行將遵行先前阿札爾商務包機模式，抵台後不須隔離，而惠勒與團員預定乘坐專機訪台，費用超過25萬美元（約新台幣713萬元）；在台停留3天預計耗資4.5萬美元（約新台幣128萬元）。但歐巴馬時期的環保署長吉娜‧麥卡錫（Gina McCarthy）2014年訪台時，僅花費6.8萬美元（約新台幣193萬），惠勒的花費整整多了3倍多。

(中時 )