張小燕出席張毅《永遠沒有來不及的愛》追思會。（吳松翰攝）

金馬導演、琉璃工房創辦人張毅過1日過世，享壽69歲，紀念張毅的《永遠沒有來不及的愛》追思會20日上午10點於佛光山台北道場舉行，張毅在各界擁有好人緣，包括總統蔡英文、台北電影節主席李屏賓、藝人瘐澄慶、歐陽菲菲、歐陽龍等人都送上花籃，而導演李行、侯孝賢、朱延平、王童、陳坤厚、知名監製廖慶松，以及藝人張小燕、陶喆、亞太影帝石雋、李興文、歐陽龍、李志希、李志奇等人和前台中市長胡志強夫婦都出席追思會。

與張毅和楊惠姍交情深厚的李行哽咽表示：「惠姍跟張毅都是有智慧的人，做電影跟做琉璃都很成功，尤其重要的是張毅的文學基礎，他的文字加諸在藝品上，更能讓大家了解他們創作的目的。現在張毅走了，留下楊惠姍接下重擔，希望大家可以多幫忙。」王童神情哀戚說：「張毅是電影圈的老朋友了，聽說他生病了，心裡很不舒服，今天特地來看他最後一面。」侯孝賢、朱延平、張小燕、陶喆等人直接入場，目前未對媒體發言。

導演侯孝賢（右）、監製廖慶松出席張毅《永遠沒有來不及的愛》追思會。（吳松翰攝）

陶喆出席張毅《永遠沒有來不及的愛》追思會。（吳松翰攝）

張毅的《永遠沒有來不及的愛》追思會於近12點結束，金曲歌王陶喆談到張毅：「因為惠姍阿姨跟我父親從很久以前就認識，張導和惠姍阿姨都非常照顧我，張導這麼年輕就離開了，我覺得很遺憾，我有去上海參觀琉璃工房的博物館，和電影作品都帶給我有意義的能量。」他談到兩人最後一次碰面，「去年琉璃工房的展覽，留下很深印象 張導親自帶我去看每一個作品，深深感受到他對創作的熱情和堅持，我前幾天還特別去當時的場地稍微走了一下。」被問李行導演希望大家多幫助楊惠姍，陶喆說：「當然，惠姍阿姨對我有任何需要，幫得上我都非常樂意。看到惠姍阿姨非常傷心，我非常能理解，我跟爸的關係，很像張導跟惠姍阿姨那樣。」

侯孝賢會後被媒體追問，表示：「這不是說話的時間。」至於身體狀況，他說：「別問我這個。」金馬影帝陳以文也出席追思會，他表示幾年前常去上海的琉璃工房和琉璃博物館，「看著張毅大哥面對創作的態度，覺得後輩有很多可以跟他學習的地方，特別過來追思。」金馬影帝陳以文也出席追思會，他表示幾年前常去上海的琉璃工房和琉璃博物館，「看著張毅大哥面對創作的態度，覺得後輩有很多可以跟他學習的地方，特別過來追思。」

(中時 )