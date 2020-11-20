台中7人登山隊17日單攻「畢羊縱走」，其中3名女子因腳程較慢，遲未出現登山口且失聯；花蓮縣消防局獲報後，組救難隊前往搜尋，18日先找到林姓、黃姓女子，19日則派請直升機空偵，最後雖尋獲失蹤的29歲葉姓女子，但她疑因撐不過夜間山區低溫導致失溫，發現時身體僵硬，已無生命跡象。葉女的父母悲痛表示，無法相信熱愛山林的女兒最後竟然會命喪山林。

據了解，葉女目前擔任美甲師，在友人眼中是位陽光女孩，工作的時間都是在閒暇時段都在上山下海。葉女的父母在接獲女兒失蹤消息，就在一直守候在登山口，等待救難人員的訊息，未料最後竟然是接獲生離死別的噩耗。

根據調查，這支7人登山團17日清晨3點從820林道入山，林、黃及葉3女因腳程較慢，和其他4人分2隊進行；腳程快的4人下午4點抵達羊頭山登山口等候，遲遲未見落後3人且失聯，通報請求救援；花蓮縣消防局晚上7點58分獲報，立即組成救難隊入山搜尋。

18日下午1點許，搜救人員在鋸山、畢祿山間的乾溪溝，找到林與黃，她們說明，當時因落後才決定從鋸山往畢祿山方向走，但沒有帶GPS及地圖，找不到路，葉腳程快，一路往下走，下午4點許走散。

搜救人員18日清晨4點持續尋找，並協請空勤派請直升機在溪谷空偵；8點50分在距林、黃尋獲地點約1公里處發現葉女，無生命跡象、身體僵硬地倒臥溪溝，9點28分進行吊掛、43分降落台中東勢河濱公園，將遺體交由警方，通知檢檢方及法醫進行相驗。

(中時新聞網)