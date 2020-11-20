美國民主共和兩黨同意恢復磋商新紓困方案，三大指數當地時間19日最終收高，納指更升過百點。港股19日挫187點後，今早曾彈逾百點。

恒指高開49點，報26,406點，甫開盤曾跌43點，報26,313點，10日線（約26,297點）附近有支撐，其後顯著回升，暫時見最多升125點，高見26,482點。截至10：32分，恒指升70點，報26,427點。

科技股反彈，阿里巴巴曾升3％，最新升2.6％，報251.6港元。騰訊升1.3％，報580.5港元；美團升3.3％，報303.8港元；小米升1.6％。網易第三季營收勝預期，股價曾升逾6％。

金融股走勢分化，友邦升1.1％，報89.2港元；匯控跌0.9％，報38.75港元。市場關注大陸企業債務違約情況，銀行股偏軟，建行挫1％；中行跌0.7％。大陸房產股有賣壓，潤地及碧桂園分別跌3.3％及2％，暫為表現最差藍籌。

醫療股個別異動，先健科技盤前有6筆大手成交，涉資約10.6億港元，每股作價2.3港元，較19日收盤價折讓逾4％，股價低開1.7％後回升，最新急升近一成二；錦欣生殖亦飆一成。

(工商 )