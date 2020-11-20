面對今年休兵期只有創下史上新低紀錄的71天，湖人總管佩林卡20日受訪時，儘管全力避開「負荷管理」這4個字，卻坦言下個球季為了保護35歲的「小皇帝」詹姆斯，湖人勢必維持輪休才行，「我相信聯盟與球員工會都會支持我們！」

「我們整個賽季都會採取平衡行動，因為我們都意識到，上季總冠軍賽結束到新球季開打，中間休息時間真的太少了，」佩林卡說，「所以要找到解決方法，做出對詹姆斯最有利的事情，能夠保證詹姆斯與全隊健康，且兼顧到聯盟利益。」

佩林卡更抬出聯盟與球員工會當作擋箭牌，「詹姆斯最了不起的是，他在進行身體調整時，非常講究方法與科學，我們會跟他密切合作，讓他在季後賽與爭冠期間發揮最大能力，這個過程勢必採取一些平衡措施，聯盟與球員工會會接受的。」

至於外界相當關心的庫茲馬續約問題，佩林卡說：「自從我們選上他之後，他的表現一直很好，也看到他的成長，你們都知道按照規則，他跟湖人還有下季合約，在休兵期擁有提前續約權利，當時機成熟，我們會坐下來跟他的經紀團隊談判。」

(中時 )