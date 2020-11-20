日本十月核心消費者物價指數出現近十年來最快的跌勢，去年上調銷售稅的影響逐漸消失，顯示日本經濟在處理新冠疫情之際，面臨通縮危機。

日本十月在排除生鮮食品的核心消費者物價指數年減0.7%，符合市場預期，但是為連三個月的下跌，亦為自2011年3月以來最大的年減幅度。

較大的年減幅度可以從去年數據解釋，去年日本政府將銷售稅從8%上調到10%，帶動一波的通膨，較高的基數產生影響。

另外，汽油、公用事業的燃料等能源成本的下滑，也影響到整體物價水準。

分析師指出，未來幾個月日本核心CPI將持續面臨超過1%的年減，將引發通縮恐懼和家庭的延後支出。對餐飲業旅遊業的限制也將加深脆弱的經濟復甦。

新近疫情的再起也為經濟前景帶來陰影，傷及消費，抵銷政府刺激措施的努力；即使排除一次性因素，日本消費者物價仍是很疲軟，第一生命首席經濟學家指出。

(時報資訊)