前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲發表「螞蟻應效法張謇嗎？」，認為金融科技（FinTech）不會因為強調科技就可免於監管，業者應與主管機關懇切討論，在數位時代如何在效益極大化與弊害極小化中求一妥協，馬雲應可由習近平的「提示」中得到一些啟發。

規畫在陸、港股市同步上市、被視為全球最大IPO的螞蟻集團，月初突遭主管機關暫緩計畫。而中國大陸國家主席習近平日前突訪南通，並推崇張謇「實業救國」作為，被陸媒解讀為藉提倡「實幹興邦」，暗批螞蟻集團不夠務實云云。

張謇何許人也？陳冲說明，張謇是前清狀元、後創立大生紗廠，初創實業即採取發行股票方式，在沒有公司法、資本市場、募款平台的時代雖「無法可違」，但屬極有膽識的創舉，且已初具現代資本市場中資產作價專業、公私合營模式、有價證券募集等雛形。

而張謇享有「實業家」與「教育家」美名，運用實業中獲取資金，在法律範圍內開始興學，由師範學校至專科學校、由基礎教育漸而大學教育，目前中國大陸名校的復旦、同濟、蘇州、南通等十餘所大學前身，皆為張謇所創辦。

陳冲認為，即使螞蟻集團一直以金融科技公司（Techfin）自許、而非銀行，此次在滬港上市被中止事件，也提醒了螞蟻集團和類似同業，不會因為強調科技就可免於監管。而暫停上市應該不是中國當局的即興之作，甚至可能是亡羊補牢的策略。

陳冲指出，對於螞蟻金服等以金融科技公司自稱的網路業者，中國當局早從2018年、甚至2014年起就開始逐步納入金融監管，如訂定資產證券化門檻、「收編」所有網路金融、對網路小微貸款訂定新規範，限制信貸業務的槓桿操作等。

陳冲認為，金融科技（FinTech）和與金融業者之間仍有條極細微的差別，若涉及「向不特定多數人收受款項」時，監理機關勢必要重畫紅線。無論是螞蟻金服或是街口支付，都應該與主管機關懇切討論，在數位時代如何在效益極大化與弊害極小化中求一妥協。

陳冲指出，30年前美國花旗集團董事長兼執行長John Reed曾言「銀行不過就是資訊管理」（Banking is just bits and bytes），多年來雖然技術持續進化，但金融業的本質沒有改變，而金融監理機關也必須重新審視金融法規，用數位時代眼光檢討社會未來需要。

而馬雲日前應邀在外灘金融峰會的演講言辭犀利，喊出「好的方式不怕監管，但怕用昨天的方式去管」，聽來有點像基金會近年主張「數位時代，不要用石器時代法規」論調，並建議可以考慮發給金融業的限制性執照，將金融科技業納入監管。

陳冲認為，馬雲在數位時代運用網路科技，相繼成立購物、支付、募款等網路平台，在尚無法規限制環境下打造普惠金融，也算是有膽識的創舉。事實上，「實業」隨著時代可有不同解讀，認為馬雲由習近平的「提示」中，應該可以得到一些啟發。

(時報資訊)