美股消息面：

1.費城聯準銀行11月製造業指數為＋26.3，高於市場預期的＋22，但較10月的＋32.3大幅放緩。

2.美國勞工部周四公布，上周（截至11月14日）初次請領失業救濟金人數較前一周增加3.1萬人，為74.2萬人，超出市場預期的70萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為74.2萬人，較前一周減少1.375萬人。截至11月7日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少42.9萬人，為637.2萬人。

3.歐美國家疫情嚴竣，加深對原油需求疲弱的擔憂，周四紐約期油收跌8美分或0.2%，為每桶41.74美元。倫敦布蘭特期油收跌14美分或0.3%，為每桶44.20美元。

4.美國國會兩黨同意本周就新一輪新冠紓困方案重啟協商，使市場避險情緒降溫，周四美元盤中由升轉跌，尾盤ICE美元指數下跌0.2%，報92.299，連跌第6個交易日。

5.國際疫情持續升高，避險需求帶動美元一度走升，以及美國國會將重啟新紓困案協商，使避險情緒回落，亦為金價帶來壓力，周四紐約期金連跌第3天，終場收跌12.4美元或0.7%，為每盎司1861.5美元。

(時報資訊)