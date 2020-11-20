一名女網友日前因為需要臨時搬家，房東被告知後願意全額退押金，但沒想到之後不但食言押扣一個月押金，還找各個理由批評租屋環境清潔很差，要求重新打掃，最後兩人互槓起來，原本5萬押金她最後僅拿回不到2萬。許多網友看到她清潔後的房屋後相當乾淨，怒批房東是惡意刁難、想拿走押金。

一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，她日前租下一間透天厝，房東在入住前有交代「不能打釘，不能打牆破壞之類」，她因此相當愛惜租屋，房東也回應，「住過得痕跡不會要妳負責！」

女網友退租時將租屋處打掃得很乾淨，沒想到遭房東刁難，5萬押金拿回不到2萬。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

但該女網友家裡最近發生變故、需提前解約，她哀求房東不扣5萬元押金，好讓一家人能足夠付新屋的租金，當下房東答應，口頭表示可以全額退還，於是她開始搬家作業，怎料全部淨空，房東卻食言了，依舊照合約扣了一個月押金，她無奈之下只好先開始打掃房子。

不料房東開始處處刁難，以「不乾淨牆壁黑黑，地上很多毛髮」等為由，要求她重新打掃，否則扣除清潔費，她當下立即理智線斷裂，反嗆「如果是我刻意用髒，我一定會負責處理，但這是住得痕跡，怎麼這樣吹毛求疵，這是故意找我麻煩嗎？」最後5萬元的押金，東扣西扣竟剩不到2萬元，其中水電瓦斯就被扣近6000元。

兩方槓上後，房東自認站得住腳，總共5萬元的押金，東扣西扣剩不到2萬元，其中水電瓦斯就被扣近6000元。她也懷疑房東暗坑不少，因為平時水費只有400多元，電費1000多元、瓦斯費約500至600元。

(中時新聞網)