前高雄市長韓國瑜離開公職將近5個月，慢慢走出沉潛期，不再默不作聲，針對萊豬和言論自由等議題，開始在臉書等社群軟體發聲，外界認為這些都是韓國瑜復出的起手式。輔大教師周偉航對此表示，韓國瑜臉書發文已在為國民黨主席選戰投石問路了，但是韓國瑜出來會對國民黨造成怎樣的影響，這是國民黨要思考的。

中天換照失敗，韓國瑜以《七個小矮人摧毀台灣新聞自由》為題，在臉書發文表示，「中天新聞關台，在我看來就是七個小矮人爭先恐後、搶著吹捧幕後的『白雪公主』。NCC的七個委員，各個來自專業領域，有學者、有專家、有官員，但現在他們通通成了謀殺台灣新聞自由的兇手、成了埋葬台灣民主的劊子手！」

對此，資深媒體人陳敏鳳在政論節目《新聞面對面》上表示，從萊豬到中天換照風波，韓國瑜起手式已經開始，也慢慢在醞釀。而且韓國瑜只要在臉書一發言，按讚人數破萬，像韓國瑜評論中天換照事件，一下子就8萬多人按讚，5000多人分享。

陳敏鳳直言，這表示韓國瑜還保有自身能量，但是韓國瑜出來之後，講話對國民黨有利還是不利，這就還存在變數。如果明年國民黨主席選舉，韓國瑜還能保有這麼強的能量，講話更一針見血與時俱進，那韓國瑜的動員能力還是存在的。

陳敏鳳直言，11月22日國民黨舉行的秋鬥遊行，本來起因是萊豬，接著是牛肉麵風波，再來是中天換照失敗，這些不滿會不會匯集一股很大的力量，是接下來要觀察的重點。

同台的周偉航更表示，韓國瑜臉書發文是有邏輯的，韓國瑜大概每禮拜每個禮拜發文一次，幾乎都是預設每天早上10點，一切都是規劃好的。韓國瑜發文從10月10號、19日講中天、25日寫九九重陽節、31日為榮民節、11月12日國父誕辰，接下來就是中天換照失敗這篇，不過這篇發文時間點是在15點26分，為隨機發文。韓國瑜隨機發出文章只有兩篇，講得都跟媒體有關。

在這篇文章出來後，周偉航有去問一些國民黨人士，那些人大都認為韓國瑜這動作可能是要為參選黨主席投石問路了。但是韓國瑜出來，會不會讓國民黨好不容易起來的士氣又散掉了？這是國民黨要思考的。

(中時新聞網)