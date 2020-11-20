鄭滿植讓片場歡笑聲不斷。（圖／龍華電視提供）

尹賢旻曾在《魔女的法庭》演「暖男」檢察官尹賢旻打開了知名度，這次在《婦仇直播》飾演「冷血」律師車敏俊，心中藏了12年的祕密，昨(19日)他出席製作發表會，被問到拍攝有趣的花絮時，尹賢旻坦言首次與金思朗對戲時：「看著姐姐的臉，覺得太漂亮，腦袋一片空白，就忘記下一句台詞。」也說到與劇中車敏俊個性相反，車敏俊的個性太木訥，他實際個性比較活潑。

《婦仇直播》導演姜敏九，昨率領金思朗、尹賢旻、裕善、鄭滿植、尹素怡，在首爾麻浦區舉行新劇製作發表會。金思朗因劇本太真實了，題材新穎，看到停不下來，直到見到了導演和製作團隊，覺得自己也太幸運了，就想嘗試一下從未演過的角色，作為5年後回歸的戲。

韓劇反派熟面孔鄭滿植，在發佈會一直活絡氣氛，讓現場歡笑聲不斷，接戲的原因是導演和裕善，覺得可以跟裕善碰撞出火花；飾演的是FB集團會長金尚九，為了要演出70歲的角色，每天都要花兩小時化妝，並要揣摩老者走路、坐著講話的姿態，以及會長的國際觀與視野，他自己也不諱言的說，和劇中角色相似的地方就是很會看人，有強烈的第六感，到現在為止還沒被人背後捅刀過。

《婦仇直播》主要是講述，姜海拉（金思朗）在結婚後不僅是丈夫的賢內助，而且還是發表自我開發書的作家，是韓國最有影響力的網紅，看似過著成功的人生，卻因與金炫星（鄭義諸 飾）的緋聞，一夜之間掉進深淵，與辯護律師車敏俊（尹賢旻 飾）、徵信社社長具恩惠（尹素怡 飾），聯手為了洗刷冤屈展開復仇。並開始幫助那些因為社會不公義的受害者。

對抗權力的神祕痛快復仇劇《婦仇直播》將於11月26日起，中華電信MOD>戲劇199>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定12月30日起，平日晚間七點，在MOD 354頻道《龍華影劇台》，全台電視首播。

(中時新聞網)