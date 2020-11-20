美國參議院多數黨領袖麥康奈爾同意恢復新一輪刺激談判，帶動美股19日尾盤上演黑翻紅，三大指數收紅。惟台股20日表現相對疲弱，開盤小跌、失守13,700點。其中被動元件族群股價整理已久，位居相對低檔，在電感大廠奇力新（2456）領軍下，股價全力衝刺。

法人指出，被動元件目前供給吃緊，預期第四季在居家辦公（WFH）需求推升下，需求有望持穩。而為因應往年大陸農曆年後返工率不佳，提前備料的需求將於12月啟動，成為支撐被動元件廠第四季營運之動能。

被動元件產業受新冠疫情、中美貿易戰雙重夾擊，第二季後見到谷底，第三季出現回溫。奇力新第三季營收47.91億元，改寫歷史次高；10月營收為14.79億元，月減9.06％、年增12.78％。機用小尺寸一體成型電感訂單能見度看至明年首季，法人看出，奇力新第四季營運可望淡季不淡，全年每股盈餘可望上看8元。

(工商 )