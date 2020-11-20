美國CNBC網站18日題為「2020年全球奢侈品銷售將出現創紀錄的下滑，但中國市場卻在蓬勃發展」中援引報告顯示，到2025年，中國將成為全球最大的奢侈品市場。在全球奢侈品支出大幅下降的今2020年，中國國內市場仍有望實現增長，該國富裕消費者雖然由於疫情無法遠行，但仍在大舉購買珠寶、皮製品和美酒。

過去，歐美奢侈品市場一直受到國際遊客尤其是中國遊客的助推。但貝恩諮詢公司的最新報告預測，未來幾年，富有的中國消費者將更多地在國內消費。該公司合夥人費德麗卡在談到疫情封鎖和店面關閉潮時說，國際旅行已中斷了11個月之久。其結果是，中國本土的奢侈品消費激增 。

貝恩公司表示，中國消費者貢獻了全球奢侈品消費的三分之一。2020年中國大陸有望成為唯一實現年增長的市場。

該報告稱，2020年全球個人奢侈品，包括服裝、珠寶、手錶、美容產品和飾品的銷售將出現2009年以來的首次萎縮，按照目前的匯率，銷售將下降23％，降至2,170億歐元，創下該公司有記錄以來的最大降幅。整個奢侈品市場，包括奢侈品和私人噴氣式飛機、遊艇和名酒，將以相似的速度逐年萎縮。

貝恩公司稱，這將在一定程度上幫助中國的奢侈品市場在2025年超過歐洲和南北美洲，屆時中國消費者將貢獻全球奢侈品支出的近一半。該公司預計，在數字銷售增長和中國強勁增長的推動下，全球奢侈品市場將在2022年底或2023年初恢復至2019年的水平。

(工商 )