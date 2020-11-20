大陸幅員遼闊，各地都有不同風俗民情，但廣西南寧的這場婚禮，實在讓人看了直搖頭！廣西南寧最近舉行了一場令人傻眼的婚禮，被網友拍成影片上網爆料，原來這婚禮上的新郎，竟頭戴綠色帽子，用一台小木車拉著新娘，身旁男子則用竹鞭，不停鞭打新郎；但最扯的是，新郎父親走在隊伍後面，身後居然掛了一塊「我要扒灰」（意指公公媳婦亂倫），超級丟臉的牌子，讓路邊民眾看傻眼，影片曝光後不少人直批「我到底看到了什麼！」、「真的有夠惡劣，好低俗」。

大陸有一個新郎竟戴著綠帽子舉行婚禮，用小木車拉著新娘前進。（圖／翻攝自時間視頻微博）

據《搜狐新聞》報導，本月16日有民眾在廣西南寧一處路邊，直擊一場「超級鬧」的婚禮現場，畫面中新郎走在最前方，但頭上卻頂著一個超大、尖尖的綠帽子，一邊走一邊手拉小木車，拖著坐在小木車上的新娘前進。而在行徑隊伍中，卻有一群男子拿著竹鞭，邊走邊抽打新郎，讓人看了一頭霧水又很傻眼。

但最誇張的不是新郎，而是走在隊伍後方的新郎父親，畫面中新郎父親雖然服裝一身喜氣，但身後卻掛了一塊「我要扒灰」（意指公公媳婦亂倫）的超丟臉的牌子，但他似乎不以為意，還笑笑地跟著婚禮隊伍前進。

新郎父親身上掛著「我要扒灰」的牌子。（圖／翻攝自時間視頻微博）

影片曝光後，有網友留言回應，「新郎直接喊新娘『媽』得了！」、「惡俗文化透露出了人們的內心是有多空虛」、「廣西人的我表示沒見過這樣婚禮！真是讓人難堪」。

(中時新聞網)