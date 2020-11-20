「中天新聞台換案台」被引伸討論「反媒體壟斷運動」，文化大學新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲提醒「『壟斷』有其嚴謹定義，不宜濫用」，無論當年的旺中併購中嘉案、臺灣壹傳媒賣盤案，都是為了讓抗爭更聳動而以壟斷名之。至於一個財團是否可擁有二個電視頻道，得視其屬性而定；若一個集團擁有二家新聞台，新聞內容雷同度高達八成以上，不如釋出一個頻道給有志進軍電視新聞的新業者。

莊伯仲說，近期因「中天換照案」，國內的新聞傳播產業很不平靜，紛擾仍未止息。不論同意或反對，眾聲喧嘩本屬常態，自當尊重，但一開口就搞錯的，就不必理會了。例如行政院發言人指新聞頻譜是全民公共財，故換照無關新聞自由；自稱旅美教授者也說廣播頻道是公共財，其分配與使用必須符合公共利益，所以中天撤照是國安問題，無關言論自由，均屬謬誤。

他說，事實上，現在的衛星電視和有線電視頻道，其「上天下地」（即節目訊號發送與同軸纜線鋪設）的相關成本均由業者負擔，並未使用無線電波頻譜，而收視戶亦須每月付費訂閱，怎會是公共財（public goods）？依照經濟學教科書的分類，這屬於集團財貨（club goods ，或譯為俱樂部財），頂多具有公共性質而已。至於頻道位置則是人為的劃分，例如國人常說的某新聞台在52頻道或55頻道，係有線電視相關業者針對頻道上架的商業談判結果，亦與公共財無涉。

莊伯仲說，回到跟中天新聞台也有關的反媒體壟斷運動，不論2011年旺旺中時併購中嘉案或2012年臺灣壹傳媒賣盤案，他了解反對人士的理念，也認同其部分訴求，但也須指明「壟斷有其嚴謹定義，不宜濫用。」簡言之，經濟學上的「壟斷」是指是經營者具有「市場支配地位」，尤其是具有控制產品價格、數量等交易條件，以及能夠阻礙、影響其他同業進入相關市場的能力，而達到「獨占」地位。

以中嘉、壹傳媒併購案為例，即便能完成交易，旺中集團的媒體版圖雖隨之擴大，但離所謂「壟斷」仍有一大距離。當時也有人以「反媒體巨獸運動」名之，併購完成後的旺中集團的確會變大隻，但也稱不上是巨獸。所以當時如稱之為「反媒體併購運動」，或更直接的「反旺中運動」，就切題多了。主其事者或許也清楚這回事，但為了讓抗爭活動更聳動、吸引更多民眾關注，因此仍以壟斷名之。

莊伯仲指出，多併購一個頻道就有主宰市場的可能性嗎？依據尼爾森公司的調查數據，同屬年代集團的壹電視新聞和年代新聞，將這兩台收視率加總也不是新聞台第一名。反而值得大家思考是，若單獨一台的收視率遠勝其他台總合而能夠宰制觀眾，算不算另一種形式的壟斷？這不是沒發生過，1970年的布袋戲「雲州大儒俠」收視率高達97％，1982年的港劇「楚留香」也超過70％，恐怕才有資格叫「媒體巨獸吧」！

他說，當年反對者的另一個論點，擔心旺中集團一旦買下中嘉有線電視系統，可能會對非自家集團的其他頻道的上下架造成不良影響。不過這叫不公平競爭，屬於「公平交易法」的規管範疇，並不是壟斷，也有正名必要。

莊伯仲也指出，至於一個財團是否可以擁有二個電視頻道，這還得視其屬性而定。無線電視因須使用頻譜，這屬於最稀缺的公共財，所以要受最嚴格規管，自不容許。但若是有線電視，除了法無不可外，目前透過壓縮的數位訊號傳輸，一條纜線即能承載數百個頻道，並非稀有財，而且各擁收視族群。因此各台營運上能扮演好同溫層角色，滿足主要收視對象，讓他們相聚取暖，就算符合公共利益了。

更重要的是，在這個匯流時代，什麼才是媒體？YouTube、Line TV、愛奇藝、Netflix算不算？可不要小看這些網路平台，以華人第一網紅李子柒為例，她光是在YouTube就有1320萬位訂戶，而這個數字可又超過世界排名第一的有線電視新聞網CNN整整二百萬人次。因此年輕人不捧場訂閱，年長者又退場剪線，有線電視已面臨前無退路，後有追兵的窘境，要怎麼活下去，才是更值得關切的議題。

莊伯仲表示，當然，也有人從分散股權的投資角度來看待，認為「不要把所有雞蛋放在同一個籃子」，一集團多頻道才是經營之道，如此主張也是各取所需。但他必須指出，這樣的營運模式如果是不同屬性的頻道，例如新聞台搭配體育台，尚無不妥。但如果同為新聞台，就會面臨新聞資訊重覆的問題。以國內目前一集團擁有二家新聞台的經營狀況來看，新聞內容的雷同度高達八成以上，不僅無法達成新聞媒體的「守望」功能，也有損閱聽人「知的權利」，倒不如釋出一個頻道給有志進軍電視新聞的新業者，這點反而較值得討論。

(中時 )