用於減少呼吸道粘膜分泌物粘稠性的化痰藥「強生」牧舒爾顆粒，出現結塊、顏色異常的情形，疑似是醫院的存放環境不好，導致產品受潮，恐影響藥效。食藥署今公布要求4批藥品1個月內回收，若廠商未如期回收，最高可處500萬元罰鍰。

食藥署藥品組科長洪國登表示，近期某家醫院的「強生」牧舒爾顆粒出現外觀異常，原應為粉狀的藥品變色、結塊，且這樣的狀況只出現在同一家醫院，疑為環境不好，導致藥品受潮，恐進而影響藥效，因此宣布下架回收。

「強生」牧舒爾顆粒共有4批號需回收，分別是AKO033、AIP052、AKN029及AKO034。洪國登表示，這款藥為指示藥，因沒有健保，並不曉得有多少人使用。「強生」牧舒爾顆粒的主成份為Acetylcysteine，同成份藥品的品牌眾多，不會有缺藥疑慮。民眾若要換藥，可返回原本的藥局、醫療機構，換取不同廠牌但成分相同的藥品即可。

洪國登表示，食藥署要求廠商在12月12日前完成回收，若廠商沒入期完成，可依《藥事法》第80、91條，處以20-500萬元的罰鍰。若是下游業者不配合回收，則可依同法94條，處以2-10萬元罰鍰。除此之外，廠商也需配合在12月12日以前完成調查，釐清結塊的具體原因。

(中時 )