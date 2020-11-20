台北地檢署偵辦國安局私菸案，20日將第3波被告結案，包括國安局前永和警衛室外衛室主任陳逸夫少將在內的77名被告，分別以支付國庫20萬到5000元的條件，給予緩起訴1年處分。

2019年7月間總統府出訪專機驚爆特勤夾帶9800條私菸震驚社會，台北地檢署偵辦後，同年8月23日首波依貪汙罪、違反《稅捐稽徵法》起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉及華航前副總經理邱彰信等13人。11月7日再依違反稅捐稽徵法，緩起訴少將林國欽及女警官張嘉玲等27人。

北檢20日第3波結案，緩起訴77人，其中李姓殯葬業者購買350條私菸，逃漏20萬9811元稅捐，被檢方要求支付國庫20萬元緩起訴1年；購買9條私菸，逃漏稅5090元，緩起條件最輕，支付國庫5000元；少將陳逸夫買了40條私菸，逃漏稅2萬3709元，以支付國庫2萬5000元的條件緩起訴。其他被告則分別以支付國庫6000元到16萬元不等的條件緩起訴。

(中時 )