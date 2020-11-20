國民黨20日由主席江啟臣（如圖）率黨籍立委與各級幹部，在立法院議場前召開「秋鬥｜反萊豬顧食安大遊行前」記者會，呼籲國人22日一同參與秋鬥遊行，向蔡政府大聲表達反對含萊劑美豬開放進口，隨後將道具粉紅美萊豬與台灣黑豬抬進議場。（張鎧乙攝）

國民黨反萊豬遊行行前記者會(記者季節攝)

國民黨將於11月22日參與今年的秋鬥遊行，屆時將主打反對萊豬進口與捍衛新聞自由兩大訴求，今天國民黨主席江啟臣也率領黨籍立委提前召開記者會說明遊行規劃，除了帶上超大型充氣萊豬道具外，也會推出民進黨政治人物的萊豬幹話撲克牌，屆時由十位青年朋友穿著寫有相關字樣的衣服走上街。

江啟臣表示，蔡英文總統曾說，讓人民在寒冬上街頭總統應該感到羞愧，這次她會羞愧嗎？她也說過誠信是領導國家的必要條件，開放萊豬進口以來政府不但沒有誠信可言，甚至花人民納稅錢養網軍攻擊在野黨與民間牛肉麵店業者，而且過去民進黨高舉言論自由新聞自由，如今卻關掉新聞台，讓台灣民主窒息、扼殺新聞自由，蔡總統的謙卑與誠信何在？

不僅如此，江啟臣質疑，四年多前蔡英文還說要帶領台灣參加TPP與RCEP，並宣稱不要把雞蛋放在同一個籃子，結果籃子在哪？她還沒收人民的公投權，國民黨九月就提交反萊豬公投第一階段連署名單，中選會也辦過聽證了，到底何時才要准許公投進入第二階段連署？還是又要砍掉民間的公投權？

因此江啟臣表示，22日國民黨籍立委與各地縣市長、議員都會站出來，呼籲全民一起為了我們的下一代，與台灣的民主、言論自由，一起站出來。

國民黨文傳會主委王育敏介紹，屆時國民黨除將祭出歷次抗爭常客一黑一粉紅兩正常體型的道具萊豬，以及寫著「反萊豬護健康」的氣球與加油棒之外，還會出動兩隻體型與小型汽車相去不遠的超大型充氣萊豬，參加遊行的民眾都有機會拿到氣球或加油棒，用多元方式告訴政府人民不想吃萊豬。國民黨未來將推出民進黨政治人物講過的萊豬幹話撲克牌，遊行當天也會有青年朋友穿著寫有這些幹話撲克牌字樣的衣服走上街。

針對國民黨號召民眾屆時穿黑衣上街，江啟臣解釋，本次遊行主辦單位是秋鬥，因此國民黨與秋鬥達成共識，為凸顯遊行主軸食安議題請支持者穿黑衣，盡量不要有政治圖騰。

(中時 )