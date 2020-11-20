紐約時報報導，美國環保署長惠勒計畫12月率團訪台，推動海洋保護合作，但因正值川普政府將與準總統拜登政府交接期，民眾黨立委張其祿認為，增進台美交流不是壞事，但美方現在是看守政府時期，雙方不可能去談實質政策，恐又是蔡政府的大內宣，沒有實質意義。

台美關係持續升溫，繼日前美衛生部長艾薩、國務次卿柯拉克訪台後，傳出美環保署長惠勒也擬下個月率團訪台，如果成行，將是4個月內第3位訪台的美國內閣官員。不過，美國大選結果剛出爐，民主黨候選人拜登擊敗尋求連任的共和黨候選人川普，川普政府官員趕在政權交接前訪台，正當性備受質疑。

張其祿表示，川普政府現在是看守時期，明年1月20日將交接給拜登政府，此時美內閣官員來訪，大概雙方只能意見交流，不太可能會談出實質的政策，對台灣而言沒有實質的意義，又是蔡政府「大內宣」的一部分。

張其祿認為，拜登政府在環境議題將會與川普政府有很大不同，因為川普執政期間退出許多國際環境公約，拜登競選期間就表態支持重返國際環保公約，上任後將會推動相關政策，所以現在台美雙方恐難對環境議題合作談出結果。

民進黨立委何志偉則表示，平常心看待惠勒率團來台，雖然美國政府即將政權交接，但行政運作有其一貫性，尤其是美國產官學連結比台灣深，運作非常好，不會因為執政者改變而有劇烈變化。

何志偉說，台美多交流是好事，至於經濟繁榮圈對話是之後的事，這都是一系列的進展，未來很多產業很合作會逐項去談，像是乾淨能源、5G產業等議題，樂觀以待。

(中時 )