益張(8342)2020年在北美OEM品牌新客戶訂單開始貢獻，加上日商與英國新客戶將正式下單，營收恢復成長態勢，再加上業外處分土地貢獻0.72億元，帶動整體獲利成長。法人預估，益張2020年營收成長將達2成，EPS有實力挑戰5.5元以上。

展望2021年度營運，益張在全球去中化趨勢下，及日系與美系客戶訂單持續增加，歐洲客戶訂單恢復成長態勢將有助訂單持續成長，在獲利方面，將持續增加高附加價值產品，並加強上下游垂直整合，有利獲利維持高檔水準。但因2020年業外利益墊高獲利基期，將使得整體獲利呈現衰退的局面。法人初步預估，2021營收年增有機會達1成左右，但獲利將衰退15%以上。

益張生產的置物架與功能架等產品主要以金屬為原料，其中以盤元、鐵管與鐵板為主，原料占整體成本比重為59%，人工占12%、製造費用29%，原料成本波動影響益張毛利率走勢。益張產品主要分成置物架、商用置物設備、功能架、伸線加工與其他五部分。

益張以往股利政策皆以配發現金股利為主，股利發放率至少達77%以上。益張2020年獲利表現出色，法人推估，2020年股利政策，配發現金股利有機會落在4元附近。

(時報資訊)