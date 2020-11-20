美股三大指數隔夜全面收漲，科技股揚升；美國聯準會和歐洲央行紛呼籲政府加快通過經濟刺激方案，美國兩黨也同意就刺激方案重啟協商談判。

周五香港恆生指數目前漲97點或+0.37%，為26454點。國企股(H股)上漲2.8點或+0.05%，為10560點。汽車股、軟件服務股、家庭電器股暫為表現最好的板塊。

延續那指漲勢，恆生科技指數漲逾1%，重量級科技股全面出現反彈。騰訊漲1.3%，阿里漲3.0%，阿里健康漲1.7%，美團漲2.2%，小米漲1.6%。

阿里宣布與奧迪汽車策略合作，在車用導航和地圖數據等方面加深雙方合作。

網易漲3.6%。網易公布第三季財報，淨收入為人民幣186億元，年增27%，優於預期。

市場關注中國企業如紫光等債務違約案件，內地銀行股走弱，建設銀行跌0.7%，中國銀行跌1.1%。

德琪醫藥今日在港股首次掛牌，每股定價18.08港元，擬發行1.54億股。

旺旺公布截至九月底的上半年業績，米果類收入成長9.4%，乳品和飲料類亦上升7.4%，休閒食品更上升17.7%，表現相當不俗。

(時報資訊)