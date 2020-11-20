元大高股息龍頭基金在市場吸睛，不僅淨值、報酬率屢創新高，也引來外商壽險公司的矚目，據了解，法國巴黎人壽日前已與元大金旗下元大投信攜手合作，不僅提出新的投資帳戶委由元大投信操作，同時更將甫在今年三月掛牌，且為目前台股基金規模最大的元大高股息龍頭基金，以及向有「國民ETF」之稱的台灣50（0050）、元大台灣高股息（0056）和元大ESG永續ETF（00850）這些市場叫好叫座的一線ETF，全都納入在帳戶的投資名單之列，可說是在市場上首張具代表性的「台股基金版」投資型保單。

除了和法巴合作之外，據了解，過去並未發行過投資型保單的元大人壽，不久之後也將以連結台股的投資型保單，在市場初試啼聲，將和元大投信展開跨集團子公司的合作，發行以元大旗下台股基金、ETF為連結標的的投資型保單。

據悉，元大人壽先前未發行投資型保單，主要也在於元大高層考量市場上多數投資型保單都是連結新興市場股債，特別是高收債居多，這些海外基金及標的向來風險高，也怕操作不慎選錯標的影響到保戶的權益，而如今元大投信旗下多檔台股基金產品績效都在國內奪冠，搭上台股在全球股市長紅，也讓元大高層評估元大人壽發行台股投資型保單的時機已到。

金融圈人士指出，國內的投資型保單的連結標的，多半以新興市場股票，或是債券型基金為主，而且債券型基金大部分是高收債，現在隨著新冠疫情，全球景氣丕變，過去的明星股債，其中有多檔評級更可說「從雲端被打成垃圾」，連結到這些標的的投資型保單持有人，投資風險也因而大為增加。

相反的台灣股市因為疫情控制良好，台商回流效應等，海外資金大舉湧入使台股屢破高點，連外商保險公司都注意到這點，因此和龍頭投信公司元大合作，不論是台股主動式基金（元大高股息龍頭基金），或是被動式的績優ETF都一併納入投資型保單的連結標的，金融圈也對此解讀：「是時候該有台股基金的投資型保單問世了！」

法國巴黎人壽此次和元大投信的合作，在其「華利滿滿」變額萬能壽險和變額年金險保單裡，新提出了「創新趨勢穩健投資帳戶」，來委託元大投信運用操作，核心層就是台股的股票與基金，包括高股息龍頭基金、ESG基金、台灣50 ETF均入列核心層標的，而全球5G及全球AI則為「衛星層」布局，用以掌握趨勢行情與增加投資績效。其中，元大高股息龍頭基金本身在配息上，就有類似於債券型基金的屬性，因此更可發揮供給投資型保單穩定現金流的功能。

(工商 )