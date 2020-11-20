遏止疫情 加州實施宵禁到12/21 11:102020/11/20 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有鑑於疫情日益惡化，新冠病毒急速擴散，加州19日（周四）下令本周六開始實施宵禁至12月21日，夜間室內社交聚會以及非必要的戶外活動不得舉行。 加州州長紐森表示，此次宵禁將自周六晚間開始實施，預計到12月21日早上結束，每日晚間10時到清晨5時不得群聚活動，實施範圍包括41郡，約占該州人口的94％。 紐森表示，「病毒正以我們前所未見的速度蔓延，未來幾天與幾周將是遏止感染人數激增的關鍵。」 (工商 ) #實施宵禁 #紐森 #實施 #遏止 #加州 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秋冬企業防疫 新產險方案給企業四大保障 10:042020/11/20 財經 陸房市亂象 建商買榜難遏止 04:102020/11/20 產業財經 《國際金融》疫情急飆 道指期下挫220點 09:092020/11/20 財經 華航添新貨機 2021年運力看增 04:102020/11/20 證券．權證 《韓股》本地疫情憂慮 KOSPI指數持平 11:252020/11/20 財經 《文創股》歌劇魅影登台 寬宏藝術Q4衝高峰 08:012020/11/20 財經 波音737 MAX准復飛 重啟商業服務阻礙多 04:102020/11/20 全球財經 大陸金雞影展青年短片 台灣三部入選 09:412020/11/20 兩岸 《商情》出口銷售不佳 紐約期棉回跌 10:002020/11/20 財經 五眼聯盟挺港 被陸嗆瞎 04:102020/11/20 兩岸要聞 財經熱門新聞 他狠話「買下台積電」5年後輸到脫褲 爆陸半導體下場 - 財經 抽菸恐誘發新冠重症 疫情卻帶旺菸草商 原因曝光 - 財經 貧窮線明年調高25k淪貧戶 財金博士：天堂與地獄的差別 - 財經 比爾蓋茲預言未來半年北半球疫情慘 唯一方法可救10萬人命 - 財經 美權威雜誌評最可靠汽車品牌 馬自達首度奪魁 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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