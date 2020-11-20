有鑑於疫情日益惡化，新冠病毒急速擴散，加州19日（周四）下令本周六開始實施宵禁至12月21日，夜間室內社交聚會以及非必要的戶外活動不得舉行。

加州州長紐森表示，此次宵禁將自周六晚間開始實施，預計到12月21日早上結束，每日晚間10時到清晨5時不得群聚活動，實施範圍包括41郡，約占該州人口的94％。

紐森表示，「病毒正以我們前所未見的速度蔓延，未來幾天與幾周將是遏止感染人數激增的關鍵。」

(工商 )