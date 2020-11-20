日本前AV女優蒼井空，2017年退出AV界和擔任DJ的老公結婚，並且誕下一對雙胞胎，平時會在社群網路與粉絲分享日常的她，近來曬出兒子的可愛萌照，未料卻遭酸民嘲諷「生父可是個謎」，立刻引發熱議。

蒼井空近來在微博曬出兒子萌照，只見兒子全身沾滿顏料，就連嘴巴都被染的「血盆大口」，雖然眼睛被蒼井空用特效遮住，但仍可以看出一臉無知的模樣，可以說是相當可愛，對此蒼井空僅寫道：「是我兒子」，並用了哭笑不得的表情符號，看來對兒子的調皮行徑似乎感到好氣又好笑。

蒼井空曬兒子萌照卻遭酸民嘲諷。（圖／蒼井空微博）

酸民留言嘲諷蒼井空。（圖／蒼井空微博）

雖然不少網友頻頻稱讚兒子可愛，但仍不乏酸民嘲諷表示：「他爸是誰，這可是個謎」、「兩千萬粉絲的雲兒子」，無疑拿她之前AV女優身份作文章，這也讓不少網友跳出來幫蒼井空說話：「說話不要這麼尖酸刻薄可以嗎」、「講話還是多留點口德」。

蒼井空18年前以寫真女星身分出道，跨足AV女優界一砲而紅，不過在網誌宣傳小說式自傳時，自爆當年為了出道當AV女優，將所有個資都捏造，而今年真實年紀其實是39歲，引發外界嘩然。

(中時新聞網)