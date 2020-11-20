蔡英文總統今上午接見高球界菁英選手及中華民國高爾夫協會幹部，總統致詞表示，中華高協的六年振興計畫面面俱到，教育部體育署將協助高協規劃細部的執行方式，希望能在明年開始執行這項計畫。

總統強調，過去許多高球名將前輩打下的成就，讓台灣有「亞洲高爾夫王國」的稱號，現在要再度擦亮這個招牌，是大家心中的企盼。

總統致詞時表示，去年舉行「台灣裙襬搖搖LPGA」的時候，她受中華民國高爾夫協會王政松理事長邀請參加晚宴，歡迎各國的高爾夫選手來到台灣。透過高爾夫球，讓世界走進台灣，也讓台灣走向世界。

總統說，在中華高協及裙襬搖搖基金會的協助下，徐薇淩、侯羽桑、侯羽薔與安禾佑這4位傑出的選手，都在世界高壇嶄露頭角，都是台灣之光。

總統指出，今年雖然遇到疫情，但大家為台灣爭光的努力，一天也沒有停下來。今天，羽桑、羽薔及禾佑都還在賽事中繼續累積實力。來到總統府的薇淩，也嘗試不一樣的訓練方式，像是挑戰潛水、馬拉松，積極備戰，希望順利參加明年的東京奧運。

總統表示，不只選手很拚，選手的家人及今天在場的每一位訪賓，都付出了許多心力，推動台灣高爾夫的發展。像是「高爾夫六年振興計畫」，已於今年6月召開公聽會，向社會大眾說明，廣納各方意見。在座的立法委員們也都非常關注，提供許多建議。

總統接著說，她看到薇淩在公聽會上談到，希望讓選手不再孤軍奮戰。她認為，這是政府推廣體育運動非常重要的工作。當一位選手在國際賽事爭取榮耀，代表的不只是個人，而是整個國家。政府一定要從旁協助，讓選手能夠面對競爭，也才會有更多選手投入，一起在國際發光發熱。

總統指出，中華高協的六年振興計畫，從扎根基層、培育選手、改善球場環境、精進高爾夫賽事內容，到推廣台灣高爾夫用品，可以說面面俱到。目前，教育部體育署已經跟高協召開會議，也將協助高協規劃細部的執行方式，希望能在明年開始執行這個計畫。

總統表示，她非常高興能夠見到接棒的年輕選手，也看到選手的家人們都給予最大的支持，非常關心高球的發展。她相信，薇淩、羽桑、羽薔與禾佑一定會繼續為台灣創下輝煌的成績。希望政府、體育界及企業界一起努力，集結更多的資源，讓計畫推動順利，讓台灣高球再攀巔峰。

今訪賓一行包括裙襬搖搖基金會董事長邱鳳玉、中華民國高爾夫協會副理事長陳茂仁，以及共同主辦公聽會的綠營相關立委等。

(中時 )