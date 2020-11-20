彰化縣139線道事故不斷，20日凌晨，19歲林姓大學生和另名友人，分別駕駛2輛轎車，行經139線大彰路失控，林男轎車衝斷路樹，並撞破護欄，直墜20公尺深谷底，車頭全毀，幸運的是林男爬出車外，只有受到輕傷。

事故發生在凌晨時分，林姓男子和友人三更半夜，各分駕駛轎車，從芬園鄉139線大彰路往彰化市方向行進，在行經22、21公里路段時，林男轎車突然失控衝向路邊，飛落山谷墜毀，林男雖只受到輕傷，爬出車外，但人、車都受困谷底

。

彰化縣消防局和警方據報後，趕赴現場，消防人員以繩索攀降方式進入谷底，協助林男送醫檢查。

林男對於駕車墜谷不願多說，只表示太暗了，看不清楚，不小心，附近住戶說，不滿139線淪為飆車、練技術，上月彰化縣政府已將每小時的時速限為40公里，警方加強取締，還是有人利用月黑風高，「夜奔飛飆」。

警方表示，林男沒有酒駛，事故原因還是調查中。

(中時 )