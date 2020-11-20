微風全新的電商平台「BREEZEONLINE.COM微風線上精品」19日開站，整合集團數位、招商、行銷等部門規畫「全台首家」以精品為主的線上購物，目前上線總品牌數超過百家，精品比例近5成，邀來ØZI跨刀合作擔任形象大使、為BREEZEONLINE量身打造形象主題曲，並與9m88在直播晚會合唱人氣歌曲《B.O.》，恰巧跟BREEZEONLINE縮寫相同，成功為開站造勢。

ØZI與微風淵源深，19日預覽會上，他透露父親陳文彬當年掌鏡拍攝微風董事長廖鎮漢與孫芸芸夫婦的結婚照，他家與廖鎮漢一家人熟識，一起採過草莓，活動現場還公開他4、5歲的照片，他說當時的西瓜皮髮型都出自媽媽葉璦菱之手，昨天看到還是很不習慣，「幾乎不敢發出來」，還說在讀國、高中時就泡在微風廣場一整天再回家。

自認是宅男，不太出門逛街，ØZI喜歡線上購物，買上台表演要戴的項鍊、戒指，他認為BREEZEONLINE開站後符合他宅男的生活和上台表演的需求，他沒設定預算，看到喜歡的就買，認為穿搭最大的重點在於「找到適合自己的版型和風格最重要」，也不諱言交過的女朋友都很會穿搭，現在的穿搭都是受到女朋友影響的。

在預覽會上首播ØZI為BREEZEONLINE寫的形象主題曲，他創作時無意間發現「chic」的聲音像錢的聲音，於是搭配在編曲中，象徵邀請大家一起來逛街。在晚會上ØZI和9m88都表示自己非常喜歡網購，對於BREEZEONLINE開站很興奮、也超期待回家馬上逛網站。壓軸演出的「信」還立馬下單購買一只Franck Muller腕表，在直播上享受珠寶、腕表親送的服務。

BREEZEONLINE涵蓋精品、香氛、美妝、3C家電、家飾、精品超市Breeze Super、節慶禮盒等，採「會員匯流共享」機制，結合原有微風會員獨有點數回饋，不論是消費或是折抵會員點數，線上消費將享有同等會員權益。歡慶開站期間推出驚喜獨家商品、5萬元購物金抽獎等多項優惠，BREEZEONLINE營運副總彭劍平表示，12月5日前購物免運費，之後消費滿5000元免運費。

若與國外精品線上購物相比，彭劍平認為到國外精品網站購物須扣17%關稅、運費約在600至1500元間，在BREEZEONLINE可享微風積點、開站優惠等，可較其他國外精品網站價格便宜8至10%；比起台灣多數電商精品是平行輸入，BREEZEONLINE各類精品全都由品牌端「官方直營」，品質相對有保障且有售後服務，相對具有優勢。目前上線後全台消費者都可購買，明年可宅配送到離島，預計明年第1季發展至兩岸三地、第2季與「Breeze Rewards」APP串聯、第3季則要擴及全球。

ØZI（右）看到自己小時候穿吊帶褲、西瓜皮髮型笑說不好意思。（微風提供）

ØZI擔任BREEEZEONLINE廣告形象大使。（微風提供）

9m88在BREEZEONLINE直播晚會獻唱。（微風提供）

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