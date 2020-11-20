新北醫涉性侵自請離職 衛生局：將由懲戒委員會評議 11:242020/11/20 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市某大型醫院的精神科男醫師，遭一名女網友指控利用職權之便誘導女病患在醫院諮商室發生性關係，男醫師今自請離職；對此新北市衛生局表示，男醫師自請離職不代表卸下責任，將待亞東醫院調查完後上呈報告，由衛生單位聯合召開懲戒委員會，釐清男醫師責任、以及是否吊銷醫師執照等。 衛生局指出，由於指控被性侵的女網友至今尚未前往報案，相關單位也無相關資料可參考，無法由刑事偵辦介入，不過為了釐清案情，院方已在第一時間暫停該醫師的一切醫療業務，該醫師也在今早自請離職。 (中時 ) #醫師 #離職 #衛生局 #醫院 #指控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫師遭控與病患發生關係、劈腿 今自請離職 09:342020/11/20 社會 新北精神科男醫遭控與病患發生關係又劈腿 今自請離職 10:552020/11/20 社會 主委點名公廣進駐 公視董事批失格 04:102020/11/19 焦點要聞 豪品進口陸製口罩假冒MIT 成口罩國家隊起訴首例 13:262020/11/18 社會 NCC點名公廣集團爭取進駐52台 公視董事回應了 22:182020/11/18 生活 好奇把玩防狼噴霧不慎噴出 中市7國中生嗆傷送醫 12:422020/11/18 社會 複雜主動脈剝離恐猝死 複合式手術時程短傷口小 復原更快 18:382020/11/19 健康 廖國棟涉貪不認罪 「以為好朋友私下贊助選舉」 11:482020/11/18 社會 憂加劇分裂 拜登不想對川普刑事調查 04:102020/11/20 兩岸要聞 反萊豬第2彈 新北醫院、產後護理之家宣示限用國豬 11:562020/11/19 生活 社會熱門新聞 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 媳婦生前遭虐錄音檔曝光！20次道歉沒用 婆婆怒狂酸：不是很難幹？ - 社會 醫師遭控與病患發生關係、劈腿 今自請離職 - 社會 被房東罵房屋髒亂 5萬押金剩不到2萬！網看照片全傻了 - 社會 又一名受害者！新北狼醫慣用SOP曝光 誘騙多人做不安全性行為 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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