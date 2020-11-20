新北市某大型醫院的精神科男醫師，遭一名女網友指控利用職權之便誘導女病患在醫院諮商室發生性關係，男醫師今自請離職；對此新北市衛生局表示，男醫師自請離職不代表卸下責任，將待亞東醫院調查完後上呈報告，由衛生單位聯合召開懲戒委員會，釐清男醫師責任、以及是否吊銷醫師執照等。

衛生局指出，由於指控被性侵的女網友至今尚未前往報案，相關單位也無相關資料可參考，無法由刑事偵辦介入，不過為了釐清案情，院方已在第一時間暫停該醫師的一切醫療業務，該醫師也在今早自請離職。

(中時 )