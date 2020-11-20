美國消費指南權威雜誌《消費者報告》(Consumer Reports)周四(19日)公布2020年版最可信賴汽車品牌，前段班無意外是日、韓系車天下，馬自達擊敗過去15年冠軍豐田，首度登頂，旗下各型號平均得分83也高出豐田平均74分不少，但值得注意的是，在前10大可靠車款馬自達僅入選1款。

26品牌共12家被評為頂級(Top)，排名依序是馬自達、豐田、凌志(Lexus，豐田旗艦品牌)、別克(Buick)、本田、現代、公羊貨車(RAM)、速霸陸、保時捷、道奇(Dodge)、Infiniti(日產旗艦品牌)、BMW；中級(Mid)共7家，依序是日產、奧迪、起亞、GMC、雪佛蘭(Chevrolet)、Volvo、Jeep；底層(Bottom)共7家，依序是賓士、凱迪拉克、福特、寶馬迷你(Mini)、福斯、特斯拉、林肯。

別克去年第18名激升至第4，寶馬迷你大降13名是最顯著變動。報告指出，別克排名上升最主要是因為中小車型幾乎沒有問題；BMW、Volvo、Jeep相較去年排名也大幅提高，則要歸功於更新或乾脆重新設計的車型明顯改善既有問題。

除汽車品牌可靠度評比外，《消費者報告》也有根據各車款評分，奧迪雖有2款車入選前10大可靠車款，但重新設計的Q3、Q8與E-Torn EV都不太可靠，因此奧迪維持平盤。

《消費者報告》解釋，未計入排名的品牌是因為數據不足或製造商型號太少，因此榜單不包括Acura(本田旗艦品牌)、愛快羅密歐(Alfa Romeo)、克萊斯勒(Chrysler)、飛雅特(Fiat)、傑恩斯(Genesis，現代旗艦品牌)、捷豹(Jaguar)、路華(Land Rover)、瑪薩拉蒂(Maserati)、三菱。

最可靠10大車款、最不可靠10大車款．表列如下(括號內為評分)：

最可靠：Toyota Prius(93)、Lexus NX(91)、Buick Encore(91)、Lexus GX(90)、Honda HR-V(90)、Toyota Prius Prime(88)、Hyundai Kona(87)、Audi A5(86)、Audi A4(86)、Mazda CX-5(85)

最不可靠：Chevrolet Silverrado(13)、Subaru Ascent(18)、Volkswagen Atlas(19)、Jeep Compass(21)、Voval XC90(26)、Chevrolet Colorado(26)、Tesla Model S(26)、Jeep Wrangler(27)、Ford EcoSport(28)、Vovol XC60(28)

(中時新聞網)