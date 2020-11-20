台中購物節創造超過90.34億消費金額，在後疫情時代，透過平台各項數位內容互動與虛實行銷，成功吸引外縣市民眾到台中消費。（盧金足攝）

2020「台中購物節」APP長達43天居全台安卓旅遊類、政府機關類APP熱門下載第一名，榮獲資通訊科技界「奧林匹克」之稱「2020全球ICT卓越獎(WITSA Global ICT Excellence Award)」首獎肯定，台中數位科技服務再寫下嶄新里程碑。

台中市經濟發展局表示，「台中購物節」APP結合科技創造各項數位互動吸引消費，樹立政府攜手地方產業合作共好典範；世界資訊科技暨服務業聯盟成立於 1978年，會員來自全球五大洲超過85個國家的資訊與通信科技同業團體，是全球最大的ICT服務業組織，定期舉辦世界資訊科技大會，被視為資通訊科技界的「奧林匹克盛會」。

經發局指出，2020全球ICT卓越獎今年提案眾多，全球提名角逐總數達129件，10月8日複審，2020「台中購物節」APP以「永續城市特色商務解決方案特色脫穎而出，奪「傑出COVID-19技術解決方案獎-地方與城市」首獎。

經發局長張峯源表示，考量活動舉辦需要持續且有系統的推廣與宣傳，市府邀請「資策會地方創生服務處」擔任平台顧問，攜手「采威國際」及「中天電視」，共同將台中生活經濟資訊平台概念導入2020 「台中購物節」APP，獲得熱烈迴響；采威國際董事長蕭哲君獲「109年傑出資訊人才獎」殊榮。

張峯源指出，今年因疫情因素，市府提早部署購物節活動，線上線下雙軌並進，購物節官網加上電商平台，線上總瀏覽量突破8億；APP下載數衝破34.4萬人次，創造超過90.34億消費金額，在後疫情時代，透過平台各項數位內容互動與虛實行銷，成功吸引外縣市民眾到台中消費。

經發局說，根網路大數據調查，六都振興經濟以台中市的網路討論聲量最高達42.73％，更有民調指出83.1％民眾贊同台中購物節拉抬經濟，另有85.9％民眾支持明年市府續辦。

市府再接再厲，年底將平台服務導入「2020台中女麗歡樂購」活動，期許為台中再帶動新一波生活經濟的高峰。

市府透過「永續城市特色商務解決方案」串聯台中數個重點生活圈與特色節慶活動，以平台虛實數據匯集分析，驅動創新商務服務模式，將台中作為數位生活經濟產業鏈的生活實驗室，優化現有城鄉商圈規畫，建立台中永續城市商務服務體系。

2020「台中購物節」APP榮獲資通訊科技界「奧林匹克」之稱的「2020全球ICT卓越獎(WITSA Global ICT Excellence Award)」首獎肯定。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

(中時 )