民進黨政府罔顧民意，堅持開放萊豬進口，又不願意接受在野黨提出的先行道歉、赴美查廠、中央不干涉地方萊劑零檢出條例等要求，因此今天國民黨立法院黨團第11度佔領主席台，杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告，國民黨立法院黨團總召林為洲痛批民進黨政府堅持不肯為對於萊豬開放前後丕變的態度道歉解釋，並指出，國民黨執政時難道沒有美國壓力？為何國民黨就可做到牛豬分離？

林為洲表示，今天國民黨第11次占領議場，民進黨以前強烈反萊豬 如今挺萊豬成這樣，蘇貞昌要上台很簡單 ，只要道歉並解釋因為國家困難，需要國際空間與經貿談判，並針對如今做法與以前講過的話不一致道歉，可是蘇貞昌就是講不出口。

林為洲還質疑，如果民進黨政府是因為美國壓力開放萊豬，國民黨執政時難道沒有面臨美國壓力嗎？為什麼國民黨政府可以做到牛豬分離並且只開放30月齡以下的美國牛肉進口？只要蘇貞昌不道歉且不願意赴美查廠，就不會讓蘇貞昌上台施政報告。

國民黨主席江啟臣也痛批蘇貞昌至今不願尊重在野黨，也不肯謙卑道歉，所以沒有理由讓他上台備詢。

蘇貞昌則表示，對於立法院的運作我們都尊重，不過還是拜託國民黨的立委，能夠讓他早日上台報告，向全體國人報告施政，相信這也是國人期待。

(中時 )