記憶體第4季報價跌幅趨緩，明年上半年有機會止跌回升，本周美國記憶體大廠美光（Micron）股價上漲，法人也看好低基期的個股強勢回補，連帶帶動南亞科(2408)等記憶體族群股價本周股價連日走高。

由於個人電腦市場需求依然強勁，第4季動態隨機存取記憶體（DRAM）報價跌幅趨緩，跌約5%至10%，低於原預期的10%至15%。

本周法人持續回補記憶體相關個股，包括南亞科、旺宏(2337)都是土洋法人聯袂買進，華邦電(2344)也獲外資買盤青睞；隨著上游製造廠股價強漲，下游模組廠創見(2451)、威剛(3260)、十銓(4967)等今早聯袂上攻。

展望明年，隨著伺服器市場庫存去化，加上部分智慧手機需求支撐，法人預期，明年上半年DRAM報價可望逐步落底，第2季有機會回升。

威剛認為，新款5G手機與新一代遊戲機陸續上市後，有助於拉升市場對記憶體應用，加上全球筆電需求暢旺，也將刺激SSD及DRAM模組出貨持續成長。價格方面，DRAM及NAND Flash價格在歷經近兩個季度調整後，本季合約價下跌幅度可望收斂。看好整體價格走勢優於預期及客戶需求不減。

美光本周在知名財經網站推薦下，股價表現強勁，周四收在61.83美元，仍在近2年多來新高價附近。美光16日跳空大漲6.78%、收 61.86美元，並創2018年5月30日以來收盤新高。

美國記憶體大廠美光（Micron Technology, Inc.）11月16日在知名財經網站霸榮（Barron’s）大力推荐的帶動下飆高。霸榮指出，5G、電動車潮流來襲，再加上新冠肺炎（COVID-19）可望隨疫苗出爐獲得解決，美光將可受惠，股價有機會大漲一倍。

(時報資訊)