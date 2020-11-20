科技股鼓舞，美股四大指數收漲，為三天來首度上漲，但因歐美疫情確診人數持續攀升，市場對經濟前景不安情緒升溫，周四隔夜盤道瓊期貨下挫逾200點，使得今日周末前台股震盪拉回，台股今開盤跌19.84點、報在13702.59點，呈現震盪整理，啟動13700攻防戰，目前台股中長線多頭架構不變，後續仍有表現空間。

權值股方面，股王大立光(3008)震盪走低，跌幅逾2%，摔下3500元大關，台積電(2330)赴美亞利桑那州鳳凰城設廠拍板，將投資120億美元興建5奈米晶圓廠，最快明年初動土興建震盪整理，今股價冷處理，跌幅約0.6%，鴻海(2317)亦震盪走跌約0.7%。

蘋果三大指標股全數走回，其餘權值股，今IC設計股相對抗跌，指標股聯發科(2454)早盤後黑翻紅，股價上漲逾1.5%，家族股晶心科(6533)更是無懼遭列警示股，受惠10月單月獲利，今再度攻上漲停，近5個交易日漲幅已經逾5成，揚智(3041)則因STB回溫，本季營收看好年增，股價大漲逾6%，同樣是IC設計的愛普(6531)，挾A1、HPC題材助威，漲幅逾6.5%，登3個月高價；另外，聯電(2303)力拚8吋擴產，對東芝賣兩座半導體廠採開放態度，吸引買盤承接，上漲1.8%，穩居各均線。

分析師表示，目前幾乎確定美國總統由拜登勝選，加上防疫疫苗(Vaccine)進展快速，疫情可望逐步緩解，全球BV行情啟動，考量台股第四季進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，且外資積極買超台股，技術面線型轉佳，台股加權指數維持強升格局不變，各條短中期均線呈現多頭排列，整體多方格局不變，不預測指數高點，持續偏多操作，選股聚焦蘋概股、半導體、5G概念、汽車及電動車、基建等財報利多及4Q展望佳的業績題材股。

(時報資訊)