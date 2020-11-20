工業電腦廠立端(6245)宣布成功打入美國5G邊緣運算RCI聯盟，參與「未來農場Farm of the Future」智慧農業計畫，為智慧農業5G/LTE專網，提供白牌網路及運算設備，提供即時農作物、天氣、環境等即時數據分析，進而提高生產效率、並將獲利率提升逾10％。

立端表示，5G發展帶動低延遲邊緣運算應用，已成為未來趨勢，立端5年前即成立電信生態系，攜手電信商、軟體合作夥伴緊密合作，共同打造5G邊緣運算平台。

未來農場智慧農業計畫整合私有5G/LTE專用網路、邊緣儲存、多重接取網路邊緣計算（MEC）、影像分析、工業自動化和無人機解決方案，獲得荷蘭Layer123 SDN協會所頒發Network Transformation Awards、2020年度網路創新應用獎。

立端在此計畫中提供基於英特爾x86伺服器架構打造的5G/LTE邊緣運算平台，提供開放多核心運算架構，針對5G分散部署特性最佳化，支援多工LTE/WiFi及5G聯網，為沒有公眾網路覆蓋的農田地區，提供低延遲邊緣運算能力。

未來農場智慧農業計畫以邊緣運算即服務（Edge as a Service）為架構，由立端提供開放架構的硬體平台整合服務提供商，使農場使用者在無需投資昂貴設備情形下，達到快速部署的目的。

立端表示，第一階段計畫在2英畝的溫室農田上，提供即時溫度和濕度環境數據，並可遠端管理風扇、加熱器等設備，在出現問題時發出警報、立即做出回應。後續預計將部署在美國2300個農場，利用自動化平台監控與控制農作物生長，提高營運效率與降低營運成本。

(時報資訊)