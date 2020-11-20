中揚光(6668)因持續投入研發及提列逾期信用減損(應收帳款備抵呆帳)8000萬元，前3季稅後盈餘5628萬元，年減43.31%，每股盈餘為0.83元，不過客戶付款正常，逾期信用減損金額有機會在第4季回沖，中揚光預估，今年營收可望優於去年，希望獲利能維持去年水準，由於轉投資紘立光電接獲無人載具大單，預計明年放量出貨，加上手機鏡頭需求回穩，中揚光表示，明年業績可望比今年好。

中揚光產品以手機鏡片整組模具、模具的模仁及模座為主，公司亦入股以生產車載、投影機、安控及客製化光學鏡頭的紘立光電，目前持股約68.45%；由於中揚光擁有精密光學設計、模具模仁超精密加工、光學鏡片成型、鍍膜、組裝技術與鏡片檢測等全自主製程能力，可依客戶需求進行模具的設計及調整，提供客戶高精度及穩定的模具產品，成為多家手機品牌鏡頭廠供應商，公司也挾模具技術優勢，切入光學鏡頭及鏡片代工領域，包括手機塑膠鏡頭及鏡片、車載及安控等塑膠鏡片等。

全球新冠肺炎疫情衝擊智慧型手機及車用市場，不過中揚光今年營運還算平穩，前10月合併營收為14.32億元，年成長31.37%，唯因公司持續投入研發，以及前3季提列逾期信用減損(應收帳款備抵呆帳)8000萬元，致使前3季稅後盈餘5628萬元，年減43.31%，但目前中揚光客戶付款正常，應該有機會在第4季回沖，如果順利的話，今年獲利有機會維持去年水準。

在紘立光電部分，公司除積極開發新款車載鏡頭及擴增實境等新產品，近期也接獲無人戴具新訂單，預計明年可以放量出貨，進而推升紘立光電營收從今年的1.8億元成長至明年的3億元。

在無人載具出貨放量下，紘立光電明年的產品結構也會有很大的改變，預估無人載具佔比將達45%，成為最主要的產品，車用產品佔比將從今年的46%降至明年的21%，投影機及安全監控分別佔18%及15%，AR/VR約佔1%。

中揚光表示，目前看起來，明年上半年跟今年下半年類似，不過各大手機品牌廠陸續推出5G新機，有機會帶動換機潮，進而推升手機鏡頭需求，雖然有新冠肺炎疫情未止不確定因素，但明年業績可望比今年好。

(時報資訊)